من سيتوج بـ"الليغا".. تعرف على المواجهات المتبقية للفرق الأربعة المتنافسة

اشعلت خسارة برشلونة امس الخميس امام غرناطة، المنافسة مجددا في الصراع على لقب الليغا اذ فرط الفريق الكتلوني بفرصة اعتلاء الصدارة مبقيا على مركزه الثالث بفارق نقطتين عن المتصدر اتلتيكو مدريد، ومتساويا مع صاحب المركز الثاني ريال مدريد الذي يتفوق عليه باحتساب المواجهات المباشرة، ومتقدما على اشبيلية صاحب المركز الرابع بنقطة واحدة فقط.







وفي ما يلي المباريات الخمس المتبقية للأندية الأربعة المتنافسة على لقب "الليغا" هذا الموسم:



الجولة 34



إلتشي - أتلتيكو مدريد

ريال مدريد – أوساسونا

فالنسيا – برشلونة

إشبيلية – أتلتيك بلباو



الجولة 35



برشلونة - أتلتيكو مدريد

ريال مدريد – إشبيلية

برشلونة - أتلتيكو مدريد

ريال مدريد – إشبيلية



الجولة 36



أتلتيكو مدريد - ريال سوسييداد

غرناطة - ريال مدريد

ليفانتي – برشلونة

إشبيلية - فالنسيا



الجولة 37



أتلتيكو مدريد – أوساسونا

أتلتيك بيلباو - ريال مدريد

برشلونة - سيلتا فيجو

فياريال - إشبيلية



الجولة 38



بلد الوليد - أتلتيكو مدريد

ريال مدريد – فياريال

إيبار – برشلونة

إشبيلية - ديبورتيفو ألافيس.

وستكون الجولات الخمس المتبقية في مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، مشتعلة ومثيرة، في ظل تنافس الأندية الاربعة على اللقب.وفي ما يلي المباريات الخمس المتبقية للأندية الأربعة المتنافسة على لقب "الليغا" هذا الموسم:الجولة 34إلتشي - أتلتيكو مدريدريال مدريد – أوساسونافالنسيا – برشلونةإشبيلية – أتلتيك بلباوالجولة 35برشلونة - أتلتيكو مدريدريال مدريد – إشبيليةبرشلونة - أتلتيكو مدريدريال مدريد – إشبيليةالجولة 36أتلتيكو مدريد - ريال سوسييدادغرناطة - ريال مدريدليفانتي – برشلونةإشبيلية - فالنسياالجولة 37أتلتيكو مدريد – أوساسوناأتلتيك بيلباو - ريال مدريدبرشلونة - سيلتا فيجوفياريال - إشبيليةالجولة 38بلد الوليد - أتلتيكو مدريدريال مدريد – فياريالإيبار – برشلونةإشبيلية - ديبورتيفو ألافيس.