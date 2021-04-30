الشرطة يودع آبطال آسيا بخسارة جديدة

خسر نادي الشرطة أمام استقلال طهران الإيراني بهدف دون رد في المباراة التي اقيمت مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة السادسة من المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا.





وودَّع الشرطة البطولة الآسيوية بعد 5 خسائر من فرق مجموعته: الدحيل، واستقلال طهران (مرتين)، والأهلي السعودي".



فيما حقق انتصار وحيد على الدحيل القطري في الجولة الخامسة بهدفين لهدف، ليتذيل مجموعته برصيد 3 نقاط فقط.

وسجل هدف المباراة الوحيد لنادي الاستقلال الايراني شيخ دياباتي في الدقيقة 14 من ركلة جزاء.وودَّع الشرطة البطولة الآسيوية بعد 5 خسائر من فرق مجموعته: الدحيل، واستقلال طهران (مرتين)، والأهلي السعودي".فيما حقق انتصار وحيد على الدحيل القطري في الجولة الخامسة بهدفين لهدف، ليتذيل مجموعته برصيد 3 نقاط فقط.