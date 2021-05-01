درجال يؤكد: قادرون على إنجاح خليجي البصرة

وقال بيان نشره الاتحاد العراقي لكرة القدم، ورد إلى السومرية نيوز، إنه "عقدَ رئيسُ الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، إياد بنيان، مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، اليوم، بهدف توضيح حيثيات زيارة الوفد العراقي لدول الخليج قبيل التصويت على منح العراق حق استضافة النسخة الخامسة والعشرين لبطولة الخليج".وشدد وزيرُ الشباب والرياضة، عدنان درجال، على "أهمية التعاون والتكاتف لإظهار خليجي ٢٥ الذي ستقام بالبصرة بأحلى صورة من كل النواحي الإدارية والتنظيمية واللوجستية والتسويقية"، مؤكداً "لدينا القدرة على النجاح وتنظيم البطولة التي تعد استحقاقاً للعراق، وعلينا التفكير بتوفير مستلزمات نجاحها وتذليل المعوقات كافة".وقدّم وزير الشباب، شكره الجزيل لرؤساء الاتحادات الخليجية على "دعمهم الواسع للعراق بعد احتضانه خليجي ٢٥، وسعيهم لرفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية".من جانبه، قالَ رئيسُ الهيأة التطبيعية، إياد بنيان، في المؤتمر: "كانت لقاءات الوفد العراقي مع رؤساء الاتحادات الخليجية مبنيةً على المطالبة برفع الحظر عن ملاعبنا وليس الدخول بمفاوضات لاحتضان خليجي ٢٥، على اعتبار ان الاتحادات الخليجية داعمة بقوة لملف البصرة لتضييف البطولة، وجاءت إجابات رؤساء الاتحادات بأنها مساندة لقرار رفع الحظر، بما يؤكد نجاح جهود الوفد العراقي، لاسيما من وزير الشباب والرياضة عدنان درجال الذي كان له الدور المهم في هذا الاستحقاق".