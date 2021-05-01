نيمار يقود سان جيرمان أمام لانس
أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان التشكيل الأساسي، الذي سيخوض به مباراة لانس، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الفرنسي.
يخوض سان جيرمان اللقاء بتشكيل يضم كيلور نافاس، داجبا، ماركينيوس، كيمبيمبي، ديالو، دانيلو، جايي، دراكسلر، سارابيا، إيكاردي، نيمار.
أما فريق لانس يلعب بتشكيل يضم فراينز، جراديت، فورتيس، ميدينا، كلاوس، فوفانا، دوكوريه، كاهوزاك، ميشلين، جاناجو، وكاليميندو.
ويحتل بي إس جي وصافة الليج وان برصيد 72 نقطة بينما يحل لانس خامسا في جدول الترتيب برصيد 56 نقطة.
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