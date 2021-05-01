نيمار يقود سان جيرمان أمام لانس

يخوض سان جيرمان اللقاء بتشكيل يضم كيلور نافاس، داجبا، ماركينيوس، كيمبيمبي، ديالو، دانيلو، جايي، دراكسلر، سارابيا، إيكاردي، نيمار.أما فريق لانس يلعب بتشكيل يضم فراينز، جراديت، فورتيس، ميدينا، كلاوس، فوفانا، دوكوريه، كاهوزاك، ميشلين، جاناجو، وكاليميندو.ويحتل بي إس جي وصافة الليج وان برصيد 72 نقطة بينما يحل لانس خامسا في جدول الترتيب برصيد 56 نقطة.