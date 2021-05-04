مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان فى مواجهة نارية لحسم بطاقة نهائي الأبطال

وانتهت مواجهة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي في ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية باريس انتهت بفوز مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، حيث سجل للفريق الباريسي البرازيلي ماركينيوس، في حين أحرز للسيتي كل من البلجيكي كيفن دي بروين والجزائري رياض محرز.ويكفي مانشستر سيتي تحقيق نتيجة التعادل في لقاء اليوم، أو الخسارة بهدف دون مقابل، من أجل حسم تأهله للمباراة النهائية، التي تقام يوم 29 آيار الجاري بمدينة إسطنبول التركية، وانتظار الفائز من مواجهة تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، التي تقام غدا الأربعاء على ملعب "ستامفورد بريدج"، بعد أن انتهى لقاء الذهاب في مدريد بالتعادل الإيجابي 1-1.ويسعى السيتي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب غوارديولا للفوز والتأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في التاريخ، والفوز باللقب ليجمع بينه وبين لقب الدوري الإنجليزي، والذي اقترب من تحقيقه بشدة، حيث يحتاج إلى تحقيق 3 نقاط في آخر 4 جولات من المسابقة.وكان السيتي قد حقق لقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية هذا الموسم بالفوز على توتنهام هوتسبير في المباراة النهائية بهدف، ليقترب من تحقيق الثلاثية في الموسم الحالي.أما فريق باريس سان جيرمان، فيرغب هو الآخر بقيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكتيتينو للتأهل للمباراة النهائية، للموسم الثاني على التوالي وتحقيق اللقب للمرة الأولى، بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني بالموسم الماضي بهدف دون رد.ويغيب عن باريس سان جيرمان في مواجهة الليلة، لاعب الوسط السنغالي إدريسا جانا جاي، بعد أن تعرض للطرد في لقاء الذهاب، نتيجة تدخله العنيف على الألماني إلكاي غوندوغان نجم السيتي، كما يغيب الإسباني خوان بيرنات للإصابة.وتحوم الشكوك حول مشاركة النجم الشاب كيليان مبابي الذي يحتل وصافة هدافي المسابقة برصيد 8 أهداف، خلف المتصدر إيرلينغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند، وذلك بداعي الإصابة، بعد أن غاب عن مباراة فريقه الأخيرة يوم السبت الماضي أمام لانس في الدوري الفرنسي، والتي انتهت بفوز سان جيرمان بهدفين مقابل هدف، ولم يشارك في مران فريقه يوم الأحد.