ناد هولندي يعوض جماهيره بطريقة "مذهلة" بعد حصد لقب الدوري

وستزن كل نجمة فضية 3.45 جرام وستحوي 0.06 جرام من الدرع الذي حصل عليه أياكس، بعدما حصد اللقب للمرة 35، حيث منحه الاتحاد الهولندي نسخة مقلدة للاحتفاظ بها.وقال أياكس إنه يريد مشاركة الانتصار مع المشجعين، الذين لم يكن بوسعهم حضور مباريات هذا الموسم بسبب جائحة كوفيد-19.وأوضح إدوين فان دير سار مدير عام النادي "هذا الموسم، كنا مضطرين إلى اللعب دون مشجعينا، ودون وجودهم في المدرجات على الأقل".وتابع "رغم ذلك كنا نشعر بدعمهم كل أسبوع، في الطريق إلى الستاد وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وعن طريق التواصل الشخصي".وأضاف سار "في السابق عندما كنا نقول "هذا اللقب من أجلكم" فنحن كنّا نعبر عما نفعله للمشجعين، لكن مشاركة الدرع هي الدليل المؤكد على أننا، بعد عام صعب، سنضمن أن يشعر مشجعونا بأنهم جزء من بطولتنا".وتوج أياكس بلقب الدوري المحلي بعد الفوز 4-صفر على إمين، في الثاني من أيار، كما نال أيضا لقب كأس هولندا.