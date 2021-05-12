بلغة الأرقام.. غاريث بيل يتفوق على أبرز لاعبي العالم

ووفقًا للأرقام، فإن بيل سجل 9 أهداف مع توتنهام في 791 دقيقة بواقع هدف في كل 88 دقيقة مع السبير.وبهذه الإحصائية، تفوق بيل على مبابي وهالاند ورونالدو وميسي وفقًا لإحصائية التسجيل من خلال الدقائق التي شارك بها.ويخوض بيل تجربة إعارة بنادي توتنهام من ريال مدريد وقد يساهم تألقه في نجاح الملكي بالتخلص منه نهائيًا في الصيف.