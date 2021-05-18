الكشف عن قيمة عرض ريال مدريد للمدرب اليجري

وزعمت العديد من التقارير أن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، قرر الرحيل بنهاية الموسم، كما أنه اجتمع بلاعبي الميرنجي وأبلغهم بموقفه النهائي.ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، قدم عرضًا لأليجري لمدة موسمين، مع إمكانية التجديد لموسم ثالث.وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن بيريز عرض على أليجري صاحب الـ53 عامًا، تقاضي 10 ملايين يورو سنويًا في أول موسمين.يذكر أن ماسيمليانو أليجري لم يدرب أي فريق في آخر موسمين، عقب إقالته من يوفنتوس في صيف 2019.