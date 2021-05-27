تكليف الارجنتين رسميا باستضافة كوبا اميركا بمفردها

وذكر "الكونميبول"، أنه طلب من الأرجنتين تنظيم جميع مباريات البطولة بمفردها، وأنه بانتظار موافقة السلطات الصحية في البلاد.وقال "الكونميبول" في بيان بعد اجتماع بين رئيس الاتحاد، أليخاندرو دومينيغيز، ورئيس الأرجنتين، ألبرتو فرنانديز، ان "الحكومة الأرجنتينية قدمت خطة صحية صارمة إلى الكونميبول لاستضافة كوبا أمريكا في البلاد".وأشار "الكونميبول" إلى أن "العرض ما زال تحت دراسة صارمة" من مسؤولي وزارة الصحة الأرجنتينية.وشدد "الكونميبول" على أهمية إقامة "كوبا أمريكا" في موعدها.ومن المقرر ان تقام البطولة في الفترة بين 13 يونيو / حزيران والعاشر من يوليو / تموز المقبلين بتنظيم مشترك بين كولومبيا والأرجنتين لأول مرة في تاريخها منذ انطلاقها قبل 105 أعوام، قبل أن يتقرر استبعاد كولومبيا بسبب اضطرابات محلية هناك.