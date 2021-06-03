رسميا.. كومان مع البارسا في الموسم المقبل

وقال خوان لابورتا، رئيس برشلونة: "بعد فترة التفكير، أريد أن أعلن أننا سنواصل العقد الحالي مع رونالد كومان".وأضاف: "نحن مرتاحون جدًا لأن المحادثات مع كومان كشفت أن لدينا وحدة في المعايير بشأن ما يجب القيام به في الموسم المقبل، بالإضافة إلى تقييمنا لما حدث في الموسم الماضي".وزعمت تقارير صحفية أن لابورتا اجتمع مع كومان منذ أسبوعين، وطلب منه فترة للبحث عن مدرب جديد، على أن يتم إبلاغه بمصيره خلال 15 يومًا.يذكر أن برشلونة مع رونالد كومان لم يحصد إلا لقب كأس ملك إسبانيا، بينما خسر الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر المحلي.