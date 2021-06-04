بالصور.. فريق الاسعاف الخاص بمباراة امريكا وهندوراس يثير ضجة واسعة

وكان طاقم المباراة الطبي، من النساء الحسناوات، مرتديات لباساً مثيراً، الأمر الذي أثار ردود فعل ساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك تحديداً.وضرب المنتخب الأمريكي، موعدًا مع نظيره المكسيكي في نهائي النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف).وفاز المنتخب الأمريكي على هندوراس 1-0، كما تغلب المنتخب المكسيكي على كوستاريكا بركلات الجزاء الترجيحية (5-4) فجر اليوم الجمعة، في المربع الذهبي للبطولة.