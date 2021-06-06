اللاعب علي عدنان: لا توجد مباراة سهلة.. هدفنا الصدارة

وقالَ علي عدنان، في المؤتمر الصحفي لمباراة كمبوديا: "نحترم كثيراً منتخب كمبوديا، ونتطلع لتحقيق الفوز والمضي بالدفاع عن صدارة المجموعة الثالثة، نحن جاهزون لمباريات التصفيات، وجميع اللاعبين بأتم الجاهزية رغم الغيابات الاضطرارية في صفوفنا بغياب اللاعبين علي فائز لإصابته بفيروس كورونا، وكذلك غياب سعد ناطق للإيقاف".وأضافَ عدنان: "لا توجد مباراة سهلة، نلعب في ظروفٍ مختلفة، ومنتخب كمبوديا يلعب من دون ضغوطٍ، كسب النقاط الثلاث سيحفزنا بقوة قبل مباراتي هونغ كونغ وإيران لحسم صدارة المجموعة الثالثة".