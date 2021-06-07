إيران تتفوّق على البحرين في التصفيات المزدوجة

ورفع المنتخب الإيراني رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني متساوياً مع البحرين بنفس الرصيد، لكن إيران لها مباراتين متبقيتين، عكس البحرين التي تتبقى لها مباراة واحدة فقط، فيما يتصدر العراق المجموعة برصيد 14 نقطة.وتألق مهدي طارمي الذي مرر كرة بينية لآزمون جعلته مواجهاً للحارس وسجل الهدف الأول (53)، قبل أن يضيف سردار الهدف الثاني بتمريرة بينية أيضاً من طارمي.وأنهى مهدي طارمي آمال البحرين بالعودة إلى المباراة، مسجلاً الهدف الثالث لفريقه بعد أن استغل هفوة دفاعية في سوء التغطية وسدد كرة أرضية داخل شباك محمد السيد جعفر في الدقيقة 80، ولم تشهد الدقائق الأخيرة أي أهداف لتنتهي المباراة بفوز إيران بثلاثية نظيفة.