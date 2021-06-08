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الكشف عن "شرط" من مبابي لتجديد تعاقده مع باريس سان جرمان

رياضة

2021-06-08 | 02:14
الكشف عن "شرط" من مبابي لتجديد تعاقده مع باريس سان جرمان
450 مشاهدة

كشفت تقارير صحفية فرنسية شرط النجم الشاب كيليان مبابي لتجديد تعاقده مع فريق باريس سان جرمان الفرنسي، وذلك وسط ترقب من ريال مدريد.

ورغم تصريحات القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جرمان لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، والتي أكد خلالها أنهم لن يبيعوا مبابي أبدًا ولن يكون حراً للرحيل، إلا أن المعلومات الواردة من صحيفة "لو باريزيان"، تؤكد أن المهاجم لم يتخذ قرارًا بعد بشأن مستقبله وسينتظر انتهاء بطولة كأس أوروبا للجلوس للتفاوض مع ناديه الحالي.
 
ووعد الخليفي في حديثه لصحيفة "ليكيب"، بأنهم سوف يصنعون واحدة من أكثر الأسواق نشاطًا في السنوات الأخيرة وستكون الصفقة الأولى التي ستصل هي الهولندي جورجينيو فينالدوم، على الرغم من أنه لا يزال يتعين عليه تعزيز كلا الجانبين ومحاولة إحداث نقلة نوعية في خط الوسط.
 
وذكر ت التقارير الفرنسية أن تجديد نجم باريس سان جرمان يظل مشروطًا بصناعة فريقًا تنافسيًا يطمح معه إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.
 
وأشارت إلى أن مبابي ليس في عجلة من أمره لتجديد عقده، ويواصل انتظار قيام قادة باريس سان جرمان بتحقيق الاندماج لتحقيق مشروع ناجح وطموح على المدى القصير.
 
وسيكون السوق القادم من أهم أسواق الانتقالات في تاريخ باريس سان جرمان، حيث تقام كأس العالم في قطر في عام 2022 ويريد النادي بأي ثمن إنقاذ مبابي ونيمار ليقود الثنائي الفريق في الفترة المقبلة، والتي يسعى خلالها النادي العاصمي لصناعة أحد أقوى الفرق في العالم.
 
وفي باريس سان جرمان لا يزالون يدركون أن الأولوية الآن، بالإضافة إلى التوقيعات الجديدة، هي تجديد التعاقد مع مبابي.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جرمان بنهاية الموسم المقبل 2021-2022، ويحق له التوقيع لأي فريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.
 
ويأمل نادي ريال مدريد في أن يستمر مبابي دون تجديد عقده مع باريس سان جرمان، وذلك حتى يتمكن من التعاقد معه مجانًا في الموسم المقبل.

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