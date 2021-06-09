فيروس كورونا يضرب صفوف منتخب اسبانيا مجددا

وأصدر الاتحاد بيانًا رسميًا، قال فيه، "يأسف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، للإعلان عن إصابة قلب الدفاع دييجو يورينتي بفيروس كورونا، في آخر اختبارات أجريت صباح الثلاثاء في معسكر المنتخب الوطني في لاس روزاس".وأضاف، "سيغادر يورينتي معسكر المنتخب الليلة في سيارة طبية مجهزة، متبعًا جميع البروتوكولات الصحية المعمول بها".وتابع، "سيستمر معسكر المنتخب الوطني مع جميع إجراءات العمل التي تم وضعها في حالات فيروس كورونا، وسيتم الحفاظ على التدريبات لمواصلة الإعداد لبطولة الأمم الأوروبية".ويعد يورينتي ثاني المصابين بفيروس كورونا من منتخب إسبانيا، بعد سيرجيو بوسكيتس لاعب الوسط، والذي غادر معسكر الفريق أيضا.