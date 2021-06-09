قبيل ايام من انطلاقها.. بطولة كوبا اميركا تواجه مصيرا مجهولا

ويكافح الاتحاد القاري "كونميبول"، لإقامة البطولة القارية التي أرجئت أصلا من الصيف الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا.ومن المقرر أن تنطلق البطولة التي تضم 10 منتخبات، الأحد المقبل على أن تستمر حتى العاشر من يوليو، علما بأنها كانت مقررة أصلا في كولومبيا والأرجنتين، لكن الأولى استبعدت بسبب الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة، والثانية بسبب تفشي فيروس كورونا.ومع اقتراب موعد المباراة الافتتاحية، تدخلت البرازيل الأسبوع الماضي لنجدة البطولة بعدما قام "كونميبول" بإخراج الأرجنتين من حسابات الضيافة.ولكن البرازيل تعاني أيضا الأمرين من "كوفيد-19"، ويحذر الخبراء من أنها تواجه طفرة جديدة قد تؤدي بطولة رياضية دولية كبرى إلى تفاقمها.ويبدو الآن أن إقامة البطولة في البرازيل ليس أمرا مسلما به بعد دخول المحكمة العليا على الخط للبحث بإمكانية منع إقامتها في البلاد.وقال رئيس المحكمة العليا، لويز فوكس، أمس الثلاثاء، إنه نظرا "للطبيعة الاستثنائية للقضية"، اتخذ القرار بأن تنظر المحكمة المكونة من 11 عضوا بكامل هيئتها في القضية خلال جلسة افتراضية غير عادية غدا الخميس.وبعدها بساعات معدودة، خرج لاعبو المنتخب البرازيلي ببيان مشترك إثر فوزهم السادس تواليا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 على حساب مضيفتهم الباراغواي 2-0، قالوا فيه "نحن ضد تنظيم كوبا أمريكا لكن لن نقول كلا أبدا للمنتخب الوطني البرازيلي".