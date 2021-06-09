برشلونة يعلن موعد بدء الفترة التحضيرية للموسم الجديد

وقال النادي خلال البيان الذي نشره الموقع الرسمي: "سيجري لاعبو المدرب رونالد كومان الفحوصات الطبية المعتادة يومي 9 و10 تموز المقبل، بينما يوم 12 سيخوض الفريق أول جلسة تدريبية له، حيث ستقام المرحلة الأولى من التدريبات في المدينة الرياضية للنادي".وأشار البارسا، إلى أن الفترة التحضيرية ستكون مشروطة بنتائج بطولتي اليورو وكوبا أمريكا، التي يشارك بهما العديد من لاعبي الفريق الكتالوني، وكلا المسابقتين تنتهيان يومي 10 و11 تموز على الترتيب.وعاد برشلونة لإقامة الموسم التحضيري في الموعد المعتاد، بعد أزمة العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث لم تكن هناك فترة تحضيرية قبل الموسم الجديد.وأفاد بيان النادي، أن الشيء الوحيد المتبقي، هو تأكيد المباريات الودية التي سيلعبها برشلونة طوال فترة ما قبل بداية الموسم والتي ستشمل أيضًا كأس خوان جامبر.