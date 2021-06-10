طاقم تحكم آسيوي لمواجهة العراق وهونغ كونغ

سمى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، طاقم تحكيم ياباني لقيادة مباراة منتخب العراق ومنتخب هونغ كونغ، وذلك ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة.

ويواجه منتخبنا الوطني، عصر غد الجمعة، منتخب هونغ كونغ ضمن مباريات المجموعة الثالثة للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات آسيا 2023.



يشار إلى أن منتخبنا الوطني يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة من ست مباريات، مقابل 12 نقطة لكل من منتخبي إيران والبحرين التي لعبت سبع مباريات، و5 نقاط لهونغ كونغ ونقطة لكمبوديا.