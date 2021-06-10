النوارس تهزم القيثارة وتتأهل لنهائي كأس العراق

تأهل فريق الزوراء، اليوم الخميس، الى نهائي بطولة كأس العراق بعد فوزه بهدفين نظيفين على فريق الشرطة.

وسجل للزوراء في المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي، احمد فاضل في الدقيقة 8 من الشوط الاول، قبل أن يضيف محمد رضا الهدف الثاني في الدقيقة 24.

وشهدت المبارة طرد لاعب الزوراء احمد فاضل في الدقيقة 35 من الشوط الاول.

وسيلتقي النوارس في نهائي البطولة الفائز من مباراة القوة الجوية والكرخ التي ستقام يوم غد الجمعة.