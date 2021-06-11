صلاح الافضل في البريميرليج بأختيار الجمهور

ووفقًا للحساب الرسمية لرابطة اللاعبين المحترفين على موقع التواصل تويتر، فإن المصري محمد صلاح ، هو من حصد الجائزة بعد أن قدم موسمًا جيدًا مع الريدز على المستوى الفردي.وكان ينافس صلاح على الجائزة، كل من:كيفين دي بروين "مانشستر سيتي" - هاري كين "توتنهام هوتسبير" - برونو فيرنانديز "مانشستر يونايتد" - باتريك بامفورد "ليدز يونايتد" - أولي واتكينز "أستون فيلا".يذكر أن مانشستر سيتي توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بينما نال هاري كين، جائزة هداف المسابقة برصيد 23 هدفًا، بفارق هدف وحيد عن محمد صلاح.