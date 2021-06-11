ضمن مجموعة العراق.. إيران تسحق كمبوديا

سجل أهداف الفوز للمنتخب الإيراني كل من: علي رضا جاهنباخش (16 من ضربة جزاء)، ومهدي تاريمي (22 و27)، ولاعب كمبوديا روتانا سور (32 بالخطأ في مرمى فريقه)، وميلاد محمدي (57)، ومرتضى بوراليغانجي (63)، وكريم أنصاريفارد (77 من ضربة جزاء)، وكافيه رضائي (80 و86) ومهدي قائدي (84).وتصدر منتخب إيران مؤقتاً ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة من سبع مباريات، مقابل 14 نقطة من ست مباريات للعراق، و12 للبحرين، و5 لهونغ كونغ، ونقطة لكمبوديا.وتقام الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل 15 حزيران/يونيو، حيث يلتقي منتخبنا العراقي مع ايران، والبحرين مع هونغ كونغ.