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استبعاد كريستيانو وكيليني من التشكيلة المثالية لكأس الأمم الأوروبية

رياضة

2021-07-13 | 07:28
استبعاد كريستيانو وكيليني من التشكيلة المثالية لكأس الأمم الأوروبية
1,032 مشاهدة

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم الثلاثاء، خمسة لاعبين من إيطاليا الفائزة باللقب، وثلاثة لاعبين من إنجلترا وصيفة البطل، ضمن التشكيلة المثالية لبطولة أوروبا 2020.

وتم اختيار حارس إيطاليا جيانلويجي دوناروما -الفائز بجائزة أفضل لاعب في البطولة- بجانب ثنائي الدفاع ليوناردو بونوتشي، وليوناردو سبيناتزولا، ولاعب الوسط جورجينيو، والجناح فيدريكو كييزا في التشكيلة المثالية.

وفازت إيطاليا ببطولة أوروبا لأول مرة منذ 1968، بعد أن أنقذ دوناروما محاولتين من علامة الجزاء في الطريق نحو الفوز 3-2 على إنجلترا بركلات الترجيح، بعد تعادل الفريقين 1-1 عقب وقت إضافي في المباراة النهائية يوم الأحد.

كما ضمت التشكيلة المثالية التي اختارتها لجنة فنية في اليويفا، الظهير الأيمن للمنتخب الإنجليزي كايل ووكر، وقلب الدفاع هاري ماغواير، والمهاجم رحيم سترلينغ.

ودخل التشكيلة المثالية -أيضا- لاعب وسط إسبانيا بيدري، الفائز بجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة، بجانب الدنمركي بيير-إميل هويبيرغ والبلجيكي روميلو لوكاكو.
وسجل سترلينغ ثلاثة أهداف مع إنجلترا، بينما أحرز لوكاكو أربعة أهداف مع بلجيكا التي خرجت من دور الثمانية، على يد إيطاليا.


وشهدت التشكيلة المثالية استبعاد 3 عناصر بارزة، هي: كريستيانو رونالدو هداف البطولة، ووصيفه باتريك شيك، كذلك المدافع الإيطالي البارز جورجيو كيليني.
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