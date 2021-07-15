القيثارة يتغلب على نفط البصرة في ممتاز الكرة

تغلب نادي الشرطة على نادي نفط البصر، اليوم الخميس في المبارة التي جمعتهما على ملعب الصناعة بهدف دون رد ضمن الجولة 37 من الدوري العراقي الممتاز.





وبهذا الفوز احتل الشرطة المركز الرابع في ترتيب الدوري فيما اصبح نادي نفط البصرة في المركز 11 ضمن ترتيب فرق الدوري.

وسجل هدف القيثارة اللاعب محمد داوود ياسين في الدقيقة 28 من الشوط الاول فيما اهدر اللاعب جيلمان ريفاس ضربة جزاء للشرطة في الدقيقة 67 من زمن المباراة.وبهذا الفوز احتل الشرطة المركز الرابع في ترتيب الدوري فيما اصبح نادي نفط البصرة في المركز 11 ضمن ترتيب فرق الدوري.