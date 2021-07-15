تأجيل دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة

يذكر أن البطولة كان مقررا لها أن تقام في كانون الأول من العام الحالي.وكشفت اللجنة الأولمبية في بيان رسمي، أن قرار التأجيل جاء حرصا على استضافة الدورة في الوقت الذي يلائم ويناسب جميع الدول المشاركة، من أجل اظهارها بالشكل المطلوب الذي يليق بالكويت مستضيف المنافسات.وأعلنت اللجنة أن انطلاق منافسات الألعاب الجماعية والرماية والتنس الأرضي سيكون يوم 4 كانون الثاني، على أن يكون الافتتاح الرسمي للبطولة في 9 من الشهر ذاته، فيما سيقام الحفل الختامي يوم 19 كانون الثاني عقب المباراة النهائية لبطولة كرة القدم.