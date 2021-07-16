رئيس برشلونة يزف خبرا سارا بشأن ميسي

وقال لابورتا، في تصريحات لبرنامج "الشيرنغيتو" الإسباني: "كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة لعقد ميسي الجديد، الأمر بحاجة لبعض الصبر. سيكتمل كل شيء في غضون الأيام المقبلة".وانتهى عقد ميسي مع برشلونة في منتصف ليلة الـ30 من يونيو/حزيران الماضي، وزعمت تقارير إسبانية، أن "البلوغرانا" توصل إلى اتفاق مبدئي مع النجم الأرجنتيني بشأن التجديد لمدة 5 سنوات مع خفض الراتب بنسبة 50 بالمئة.ولم تؤكد رابطة الدوري الإسباني "الليغا" برئاسة خافيير تيباس حتى الآن موافقتها على العقد الجديد لميسي مع برشلونة، ومدى توافقه مع قانون اللعب المالي النظيف.