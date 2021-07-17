يوفنتوس يقترح صفقة تبادلية جديدة مع برشلونة

وكان برشلونة ويوفنتوس قد أبرما صفقة تبادلية في السوق الصيفي الماضي، انتقل بموجبها ميراليم بيانيتش إلى برشلونة، مقابل 60 مليون يورو، وانضم آرثر ميلو إلى يوفنتوس مقابل 72 مليون يورو.وبحسب صحيفة "سبورت" فإن يوفنتوس، الذي أعاد المدرب ماسيمليانو آليغري، يريد استعادة بيانيتش، الذي لم يتأقلم مع برشلونة في موسمه الأول.ويحتاج برشلونة لبيع بيانيتش لأنه ليس ضمن خطط المدرب الهولندي رونالد كومان، كما أنه يريد تقليص كتلة الرواتب.وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس يريد استعادة بيانيتش الذي انضم للفريق صيف العام 2016 من روما وحصل مع البيانكونيري على 4 ألقاب في دوري الإيطالي.وبحسب صحيفة "سبورت" فإن يوفنتوس يريد الحصول على خدمات بيانيتش من برشلونة مقابل انتقال لاعبه الويلزي آرون رامزي للنادي الكتالوني هذا الصيف.وأوضحت الصحيفة أن يوفنتوس يعرف أن العملية معقدة للغاية، حيث إن العقبة الأكبر تتمثل في الراتب المرتفع لرامزي، لكن إصابة آرثر ميلو (الذي سيغيب لمدة 3 أشهر) أجبرت النادي على التحرك بسرعة وطرح فكرة استعادة بيانيتش.وشارك بيانيتش البالغ من العمر 31 عاما في 30 مباراة مع برشلونة، لم يسجل فيها ولم يقدم أي تمريرة حاسمة، علما أنه لعب 178 مباراة مع يوفنتوس سجل فيها 22 هدفا وصنع 41، ويرتبط بعقد في كامب نو حتى يونيو 2024.في المقابل انضم آرون رامزي البالغ من العمر 30 عاما ليوفنتوس صيف العام 2019 في صفقة انتقال حر، وشارك مع النادي الإيطالي في 65 مباراة، سجل فيها 6 أهداف وصنع مثلها ويمتد عقده حتى يونيو 2023.ويوفنتوس ليس النادي الوحيد المهتم بالتعاقد مع بيانيتش حيث ارتبط اللاعب البوسني بأندية توتنهام ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، في حين ذكرت صحيفة ”ماركا“ أن جوزيه مورينيو مدرب روما يرفض عودة بيانيتش للفريق.لكن مع عودة آليغري إلى يوفنتوس قد يفضل بيانيتش العودة مجددا إلى البيانكونيري حيث شارك في 135 مباراة تحت قيادته، سجل فيها 19 هدفا وقدم 33 تمريرة حاسمة.ومن المقرر أن يستهل برشلونة مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة ريال سوسييداد يوم 15 أغسطس، في حين يفتتح يوفنتوس مشواره في الكالشيو يوم 22 أغسطس بمواجهة أودينيزي.