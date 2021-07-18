سر رفض برشلونة لصفقة يوفنتوس التبادلية

وزعمت تقارير أن يوفنتوس عرض على برشلونة التعاقد مع الويلزي آرون رامسي، مقابل عودة لاعب الوسط الويلزي ميراليم بيانيتش إلى تورينو.وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بـ"تويتر": "لا توجد فرصة لإبرام هذه الصفقة التبادلية، لأن برشلونة لا يفكر في ضم رامسي بسبب راتبه المرتفع".وأضاف، "كما أن ميراليم بيانيتش لم يوافق حتى الآن على ترك برشلونة خلال صفقة تبادلية، رغم ضغط النادي الكتالوني عليه، من أجل القبول بهذا الحل".يذكر أن برشلونة يرغب في الاستغناء عن أكثر من لاعب خلال الميركاتو الصيفي الجاري، من أجل خفض رواتب الفريق، والنجاح في تجديد عقد ليونيل ميسي، دون مخالفة قانون اللعب المالي النظيف في إسبانيا.