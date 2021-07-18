كيروش وأدفوكات الأقرب لتدريب أسود الرافدين

انحسرت تسمية المدير الفني الجديد لمنتخبنا الوطني لكرة القدم بين المدربين البرتغالي كارلوس كيروش والهولندي ديك أدفوكات، على أن يكون مدرب الأولمبي التشيكي ميروسلاف سوكوب مرشحاً بديلاً في حال عدم التوصل الى اتفاق مع أحد المرشحين.

وقالت الهيئة التطبيعية للصحيفة الرسمية إن "اللجنة الفنية عقدت اجتماعاً ناقشت فيه العديد من الملفات والقضايا المعلقة، من بينها تسمية المدرب الجديد لمنتخبنا الوطني، بالإضافة الى دراسة عرض مقدم من طاقم تدريب سويدي مرشح لقيادة سيدات العراق على أن يتم الإعلان عن تلك المقررات قريبا".

وأكدت أن "المنافسة اقتصرت على مدرب منتخب إيران السابق البرتغالي كارلوس كيروش الذي فاوضته التطبيعية قبل أيام بواسطة أحد مساعديه، وحصلت منه على موافقة أولية نظير مبلغ مليونين ونصف مليون يورو، في حين نقل وكيل اعمال مدرب منتخب هولندا الأسبق ديك أدفوكات رغبة الأخير بتدريب العراق "، مضيفة أن "اللجنة ناقشت أيضا في حال تعثر الاتفاق مع أحد الطرفين، بأن يتم ترحيل مدرب منتخبنا الأولمبي الحالي سوكوب الى المنتخب الأول خلال التصفيات المونديالية".

وكشفت أن " التطبيعية وافقت على مقترح تسمية الكابتن (السفاح) يونس محمود مشرفا على المنتخب الوطني الى جانب المدير باسل كوركيس، ليكون ضمن الطاقم الإداري خلال المباريات المقبلة، وستكون واجباته متابعة اللاعبين من حيث الانضباط وحل مشكلاتهم وتذليل المعوقات، ليكون همزة الوصل بينهم وبين الطاقم التدريبي، وتوظيف خبرته في الملاعب الدولية لهذا الغرض".

وأضافت أن " اللجنة الفنية تفكر أيضا في إقامة معسكر تدريبي لمنتخبنا في صربيا خلال آب المقبل بدلاً من تجمع كرواتيا بالتنسيق مع شركة أي سات سبورت السويدية، وذلك لتواجد المنتخب العماني في البلد ذاته وإمكانية عمل لقاءات تجريبية معه هناك في نفس المدة".