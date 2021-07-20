فاران يبلغ ريال مدريد بقراره النهائي

ولا تمانع إدارة النادي الأبيض في بيع عقد فاران أو إقحامه ضمن صفقة تبادلية خلال الانتقالات الصيفية الجارية.وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه في تويتر: "أكد رافائيل فاران وممثليه لريال مدريد رغبة اللاعب في الرحيل وخوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز".وأضاف الصحفي الإيطالي: "سيلتزم فاران بالاحترام منتظرًا الحصول على موافقة النادي، لكنه يريد الانتقال إلى مانشستر يونايتد".واختتم: "كما أكد فاران لمانشستر يونايتد أنه جاهز لقبول العرض الذي قدمه النادي الإنجليزي".يذكر أن عقد فاران مع ريال مدريد ينتهي في الصيف المقبل، ورفض اللاعب كل عروض التجديد حتى الآن، كما رفض أن يكون جزءا من أي صفقة تبادلية.وكانت تقارير إسبانية قد أكدت أن ريال مدريد لن يقبل أقل من 60 مليون يورو للتخلي عن خدمات فاران خلال الصيف الجاري.