نبأ غير سار لعشاق ميلان الايطالي

أعلن ميلان رسميًا، اليوم الثلاثاء، إصابة رئيسه التنفيذي، إيفان جازيديس، بسرطان الحلق.

وأصدر ميلان بيانًا عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "سيظل إيفان يتلقى العلاج اللازم في العيادات المتخصصة، بدعم كامل من ملكية الرئيس سكاروني والإدارة العليا للنادي".

أما جازيديس، فقال: "بالطبع، لا يوجد أبدًا وقت مناسب لتشخيص السرطان، لكن لدي شكل قابل للشفاء جدًا من السرطان وتشخيص إيجابي".

وأضاف: "لدي خبرة طبية عالمية المستوى، ودعم العديد كل من حولي وجميع من في النادي، وأنا واثق من جميع النصائح التي تفيد بأن السرطان سيتم علاجه بنجاح، مع الشفاء التام".

وتابع: "يوضح تشخيصي أهمية الفحوصات الطبية المنتظمة، حتى لو لم تكن لديك أعراض، أود أن أشجع الجميع على إعطاء الأولوية لصحتهم وللتأكد، حتى في الالتزامات اليومية للحياة والعمل، من إجراء الفحوصات الطبية المنتظمة".

عن استعدادات ميلان للموسم الجديد، قال: "لدينا فريق قوي داخل وخارج الملعب، لدي ثقة كاملة في قدرتهم على دفع نادينا للأمام خلال الأسابيع المقبلة، نراكم قريبًا، ودائمًا فورزا ميلان".