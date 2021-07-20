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ريال مدريد يصدر بيانا بشأن صفقة دافيد ألابا

رياضة

2021-07-20 | 13:00
ريال مدريد يصدر بيانا بشأن صفقة دافيد ألابا
2,340 مشاهدة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، موعد تقديم لاعبه النمساوي لوسائل الإعلام دافيد ألابا، المنضم خلال الصيف الجاري إلى صفوف النادي الملكي.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: "يعلن النادي أنه سيقدم دافيد ألابا كلاعب جديد في ريال مدريد، غدا الأربعاء، في تمام الساعة 12:30 ظهرا في المدينة الرياضية".
 
وأضاف: "سيظهر دافيد ألابا بعد ذلك أمام وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي عن بعد".
 
يذكر أن دافيد ألابا (29 عاما) انضم إلى صفوف ريال مدريد، هذا الصيف، في صفقة مجانية عقب انتهاء عقده مع فريق من بايرن ميونخ الأماني.

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