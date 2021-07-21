الاتحاد الدولي يمنع العداءة دانا حسين من المشاركة في أولمبياد طوكيو.. والسبب؟

قرر الاتحاد الدولي لالعاب القوى، اليوم الاربعاء، منع العداءة العراقية دانا حسين من المشاركة في أولمبياد طوكيو.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تقرر منع العداءة دانا حسين من المشاركة في أولمبياد طوكيو بعد ثبوت تعاطيها المنشطات في بطولة العرب التي جرت مؤخراً وحصلت من خلالها دانا على المركز الاول الذي كسرت من خلاله الرقم القياسي العربي لإسرع إمرأة عربية".

وأضاف البيان، أن "الاتحاد الدولي لالعاب القوى اخبر الاتحاد العراقي ان اللاعبه دانه حسين قد ثبت تعاطيها مواد محظوره في البطولة العربية و التي اختتمت مؤخراً و يمهلها لغاية تاريخ ٢٣ من هذا الشهر للدفاع عن نفسها و الا تحرم من المشاركة في اولمبياد طوكيو و تسحب جميع نتائجها".