داني الفيش يشعر بالقلق قبل مواجهة المانيا في الاولمبياد .. ما السبب؟

وقال ألفيش (38 عاماً): رغم كل ما أملكه من خبرة، إلا أنني أعاني من بعض القلق والتوتر، أنه شعور رائع أن أكون هنا.ولعب ألفيش مع أندية إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان قبل العودة إلى بلاده للعب مع فريق ساو باولو، وفاز بالعديد من الألقاب المحلية بالإضافة إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، وبطولتي كوبا أميركا في أكثر من 100 مباراة دولية مع منتخب البرازيل.