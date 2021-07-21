بالفيديو.. دانا حسين تكشف حيثيات قرار منعها "المؤقت" من المشاركة باولمبياد طوكيو

كشفت العداءة العراقية دانة حسين بأن عقوبة الإيقاف المفروضة عليها من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوي عقوبة مؤقتة، وفي انتظار الرد من الاتحاد العراقي على التقرير الطبي.

وقالت دانة حسين في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل، أوضحت فيه بأن العقوبة بحد ذاتها عقوبة مؤقتة، والنسبة التي تم العثور عليها في الفحص أقل من الحد الأدنى لمادة الكورتزون وهي مادة طبية لمعالجة الحساسية، لذلك العقوبة مؤقتة وكانت لغاية يوم 23 من الشهر الجاري ريثما يرد الاتحاد العراقي على تقرير الاتحاد الدولي.