انسحاب مصارع عربي من أولمبياد طوكيو رفضاً للتطبيع

وقال مدرب منتخب الجزائر للجودو، عمار بن يخلف، إنهم انسحبوا من دورة الألعاب الأولمبية لرفضهم التطبيع مع إسرائيل، ولمساندة القضية الفلسطينية.وأسفرت قرعة رياضة الجودو لوزن ما دون 73 كغ عن مواجهة الجزائري فتحي نورين في الدور الأول منافسه السوداني عبد اللطيف محمد، وفي حالة فوزه فسيواجه مصارعا من إسرائيل في الدوري الثاني للبطولة ضمن فعاليات أولمبياد طوكيو.وسبق أن انسحب نورين في بطولة العالم بعد أن أوقعته القرعة مع مصارع إسرائيلي أيضا.