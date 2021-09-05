كومان يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بمنشور قبل حذفه

ونال منشور كومان إعجاب أكثر من 1700 شخص، و989 تعليقا، وأعاد 612 شخصا نشر المنشور، قبل أن يحذفه الهولندي.و"بيبا بيج - Peppa Pig"‏ هو مسلسل رسوم متحركة تلفزيوني بريطاني لمرحلة ما قبل المدرسة، من إخراج وإنتاج أشيلي بيكر ديفيز، بالتعاون مع إنتيرتيمنت ون ونيكجونيور، والقناة 5 البريطانية.