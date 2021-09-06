Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
قمة بغداد
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
مقتل قيادي في الحشد بانفجار عبوة ناسفة شمالي بابل
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

تفاصيل جديدة بشأن توقف مباراة البرازيل والارجنتين

رياضة

2021-09-06 | 06:58
تفاصيل جديدة بشأن توقف مباراة البرازيل والارجنتين
2,449 مشاهدة

ظهرت تفاصيل جديدة، لتكشف ماذا حدث فعلا في مباراة الأرجنتين والبرازيل، امس الأحد، والتي أصبحت حديث العالم بسبب توقفها الغريب.

وكانت السلطات البرازيلية أوقفت عنوة مباراة "كلاسيكو" البرازيل والأرجنتين في ساوباولو، ضمن تصفيات كأس العالم، بعد دقائق من انطلاقها، بسبب مشاركة لاعبين أرجنتينيين قادمين من "دولة حمراء" وهي بريطانيا.

وانتشرت لقطات "لا تصدق"، لاقتحام سلطات الصحة أرضية المباراة، وتدخلها لإيقاف المباراة، ودخولها في شجار مع لاعبي الأرجنتين، قبل أن تتوقف المباراة وسط دهشة اللاعبين.

ماذا حصل؟

الاثنين خرجت للإعلام تفاصيل لما حدث بالفعل، وماذا أدى بالسلطات للتدخل بعد انطلاق المباراة.

الكذبة

البداية كانت من كذبة، جاءت من قبل 4 لاعبين أرجنتينيين، وبتوصية من اتحاد البلاد، بشأن قدومهم من إنجلترا، الدولة التي تحظر البرازيل على القادمين منها الخروج للعامة قبل الحجر لمدة 10 أيام كاملة.

اللاعبون الأربعة، هم لاعبي أستون فيلا، إيميليانو مارتينيز وإيميليانو بوينديا، ولاعبي توتنهام هوتسبر، كريستيان روميرو وجيوفاني لو سيلسو.

هؤلاء الأربعة دخلوا البرازيل قادمين من مباراة سابقة في فنزويلا، ولم يعلنوا أنهم كانوا في إنجلترا قبل فنزويلا بأيام، مع أن الأمر معروف للجميع أنهم لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز.

الاتحاد الأرجنتيني لجأ بعدها للاتحاد البرازيلي واتحاد أميركا الجنوبية للكرة "الكونميبول"، لمساعدته بالحصول على "استثناء" للاعبين الأربعة باللعب، من دون داعي للحجر.

اتحاد البرازيل والكونميبول والحكومة البرازيلية، وافقوا على منح الاستثناء للاعبين الأربعة للمشاركة من دون حجر، لكن هيئة الصحة البرازيلية رفضت هذا الاستثناء ولم تعترف به.

كشف الكذبة

وتنبهت هيئة الصحة البرازيلية فورا للخرق الذي تم من قبل لاعبي الأرجنتين، وعلموا بأن المنتخب الأرجنتيني سيستخدم الاستثناء للعب، ليبدأ مسؤولو الصحة بالتحرك، ولكن التحرك جاء يوم المباراة 5 أيلول.

وتوجه عناصر هيئة الصحة مرافقين بعناصر من الشرطة البرازيلية، إلى مقر إقامة المنتخب الأرجنتيني في ساو باولو، بهدف ترحيل اللاعبين الأربعة من البلاد.

ولكن عند وصول السلطات للفندق، كانت بعثة الأرجنتين قد توجهت بالفعل لملعب المباراة، التي أقيمت، على غير العادة، في موعد مبكر ظهرا.

زحام المرور

الخطوة التالية كانت اللحاق بالمنتخب الأرجنتيني في الملعب، وترحيل اللاعبين الأربعة، لكن زحمة ساو باولو الخانقة حالت دون ذلك.

الطريق من الفندق إلى الملعب كان مزدحما جدا، بسبب وقت الذروة، الأمر الذي أخر مسؤولي الصحة.

وفور وصولهم الملعب، دخل المسؤولين، وكانت المباراة قد انطلقت، لكنهم لم يترددوا باقتحام الملعب ومحاولة ترحيل اللاعبين.

3 من أصل 4 لاعبين قادمين من بريطانيا، كانوا أساسيين في اللقاء، الأمر الذي يعني توجب إيقاف المباراة وإصدار قرار لاحق بشأنها.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
اعلان
تطور في &quot;أحداث الاسكندرية&quot;.. غلق طريق بغداد - كربلاء
20.69%
11:35 | 2021-09-04
تطور في "أحداث الاسكندرية".. غلق طريق بغداد - كربلاء
11:35 | 2021-09-04
سلسلة قرارات جديدة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية
18.59%
10:01 | 2021-09-05
سلسلة قرارات جديدة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية
10:01 | 2021-09-05
&quot;مجزرة بابل&quot; تدفع لفرض حظر شامل للتجوال في الاسكندرية
18.55%
10:25 | 2021-09-04
"مجزرة بابل" تدفع لفرض حظر شامل للتجوال في الاسكندرية
10:25 | 2021-09-04
ارتفاع الوفيات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي
17.91%
08:31 | 2021-09-05
ارتفاع الوفيات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي
08:31 | 2021-09-05
انخفاض الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي
12.18%
09:03 | 2021-09-04
انخفاض الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي
09:03 | 2021-09-04
ضجة في الكويت.. أمراة غير متزوجة تتخلص من رضيعتها برميها في القمامة (فيديو)
12.09%
05:17 | 2021-09-05
ضجة في الكويت.. أمراة غير متزوجة تتخلص من رضيعتها برميها في القمامة (فيديو)
05:17 | 2021-09-05
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

بالفيديو: استغراب شعبي واسع من مطالبات يطلقها سياسيون للقضاء على الفساد
Play
بالفيديو: استغراب شعبي واسع من مطالبات يطلقها سياسيون للقضاء على الفساد
05:35 | 2021-09-06
بالفيديو: البرلمان ينهي عطلته التشريعية ولا بوادر لانعقاد الجلسات
Play
بالفيديو: البرلمان ينهي عطلته التشريعية ولا بوادر لانعقاد الجلسات
05:15 | 2021-09-06
بالفيديو: جدل واسع بشأن الكتلة البرلمانية الاكبر وطريقة تشكيل الحكومة المقبلة
Play
بالفيديو: جدل واسع بشأن الكتلة البرلمانية الاكبر وطريقة تشكيل الحكومة المقبلة
05:01 | 2021-09-06
بالفيديو.. اعترافات مجموعة إرهابية حاولت تنفيذ عمليات في إربيل
Play
بالفيديو.. اعترافات مجموعة إرهابية حاولت تنفيذ عمليات في إربيل
10:57 | 2021-09-05
الشمري يكشف تفاصيل الاجتماع مع القيادات بشأن الاستعدادات الأمنية للانتخابات (فيديو)
Play
الشمري يكشف تفاصيل الاجتماع مع القيادات بشأن الاستعدادات الأمنية للانتخابات (فيديو)
07:33 | 2021-09-05
سعد معن: الاجواء الامنية مهيئة لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد (فيديو)
Play
سعد معن: الاجواء الامنية مهيئة لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد (فيديو)
07:31 | 2021-09-05
قائد عمليات الأنبار: أكملنا الاستعدادات الامنية تحضيرا للانتخابات (فيديو)
Play
قائد عمليات الأنبار: أكملنا الاستعدادات الامنية تحضيرا للانتخابات (فيديو)
05:49 | 2021-09-05
بالفيديو: ازمة الكهرباء تنتقل من حرب ابراج الطاقة الى نقص الغاز
Play
بالفيديو: ازمة الكهرباء تنتقل من حرب ابراج الطاقة الى نقص الغاز
04:37 | 2021-09-03
بالفيديو: كوتا النساء تفرض معادلة انتخابية جديدة تضمن فرصة المشاركة بشكل أوسع
Play
بالفيديو: كوتا النساء تفرض معادلة انتخابية جديدة تضمن فرصة المشاركة بشكل أوسع
04:05 | 2021-09-03
بالفيديو: الحكومة تشدد على ضرورة المضي بالانتخابات المبكرة
Play
بالفيديو: الحكومة تشدد على ضرورة المضي بالانتخابات المبكرة
05:10 | 2021-09-02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
X