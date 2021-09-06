أدفوكات يعلق على مواجهة إيران غداً

وقال أدفوكات في تصريحات صحافية، "ندرك صعوبة المباريات في التصفيات لكننا مستعدون لجميع المباريات في تصفيات كاس العالم".

وأضاف أن "المنتخب الوطني اصبح جاهزاً لمباراة ايران يوم غد، ولا نخشى احداً ونتطلع للتأهل الى المونديال".ويخوض العراق يوم غد الثلاثاء في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بغداد، مباراته الثانية ضمن التصفيات النهاية المؤهلة لمونديال قطر حين يلتقي إيران في الدوحة، وسبق أن انهى مباراته الاولى بالتعادل السلبي أمام كوريا الجنوبية في سيئول.