مواقع التواصل تشتعل بتصريح "ضرغام اسماعيل" والاخير يكشف الحقيقة
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحا للاعب منتخبنا الوطني "ضرغام اسماعيل" يقول فيه ان الجماهير العراقية لاتمتلك ثقافة الروح الرياضية
ورد ضرغام حول هذه الانباء برسالة عبر الانستغرام قال فيها: هذه التصاريح غير صحيحة".
وقدم ضرغام اعتذاره للشعب العراقي بعد الخسارة أمام إيران في تصفيات كاس العالم في رسالة اخرى عبر الانستغرام ايضا قال فيها: "اولا اقدم اعتذاري للجماهير العراقيه ثانية اعرف زعلانين ع جميع اللاعبين هذا حقكم تزعلون احنا كلاعبين مراضين ع انفسنا ولا ع مستوانا ولكن هذا حال كرة القدم فوز وخسارة كناتمنى الفوز ونقدملكم الفرحة قدر الله وماشاء فعل الحمدلله ع كل حال والقادم افضل بإذن الله ونوعدكم بالأحسن".
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