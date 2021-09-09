اتحاد غرب آسيا يصادق على مواعيد بطولاته المقبلة

وجاء ذلك خلال الاجتماع السادس والعشرين الذي عقدته اللجنة برئاسة علي بن الحسين اليوم الخميس، بحضور الأعضاء: سالم بن سعيد الوهيبي"عُمان"، حسين سعيد "العراق"، حميد الطاير "الإمارات"، أحمد البوعينين "قطر"، إبراهيم القاسم "السعودية"، علي المطيري " الكويت".وصادقت اللجنة على إقامة بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للرجال خلال الفترة من 20 آذار 2023 ولغاية 3 نيسان 2023 وباستضافة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.وتمت المصادقة على إقامة بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية تحت سن 23 خلال الفترة من 4 - 12 تشرين الأول 2021 وباستضافة الاتحاد السعودي.وتمت المصادقة على إقامة البطولة الثانية للشباب خلال الفترة من 20 - 30 تشرين الثاني 2021 وباستضافة الاتحاد العراقي في مدينة أربيل، وعلى توصية لجنة المسابقات بإقامة البطولة الثامنة للناشئين خلال الفترة من 15 - 25 تشرين الأول 2021 وباستضافة الاتحاد السعودي.ووافق الأعضاء على إقامة بطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة للصالات خلال الربع الأول من عام 2022، وعلى إقامة بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة لكرة القدم الإلكترونية (Offline) خلال الربع الأخير من العام وباستضافة الاتحاد الكويتي لهما.وفوضت اللجنة التنفيذية الأمانة العامة لاتحاد غرب آسيا للقيام بجميع الإجراءات اللازمة لتنظيم البطولة الثانية للكرة الشاطئية، خلال الفترة من 24 - 30 تشرين الثاني2021.وستقام البطولة السابعة للسيدات خلال الربع الأخير من العام 2021 والبطولة الثانية لأندية السيدات خلال الربع الأخير من العام نفسه وباستضافة الاتحاد الأردني مع تحديد الموعد النهائي لهما بعد التشاور، إلى جانب إعادة جدولة بطولتي اتحاد غرب آسيا الثالثة للشابات والثالثة للناشئات لتقام خلال عام 2022، مع تثبيت المواعيد النهائية والبلد المستضيف خلال الفترة المقبلة.وجرت المصادقة على إقامة البطولة الأولى للواعدات خلال الفترة من 14 - 23 كانون الأول 2021، وعلى إقامة البطولة الثالثة لكرة الصالات للسيدات خلال النصف الأول من عام 2022، مع تحديد البلد المستضيف للبطولتين وتثبيت الموعد بشكل نهائي خلال الفترة القادمة.كما اعتمدت اللجنة التنفيذية المملكة الأردنية الهاشمية، كبلد مستضيف محايد، لجميع بطولات اتحاد غرب آسيا كون مقره يقع بها.