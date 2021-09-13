بشرى لحكام الدوري العراقي الممتاز

وقالَ رئيس الهيأة، إياد بنيان في بيان، إن "التطبيعية سعت الى تأمين أجور الحكام لجميع الأدوار للموسم الكروي الماضي، على أن يتم تسديد اجور حكام دوري الدرجة الأولى في الاسبوع المقبل".وأضافَ، ان "الحكام جزء مهم، ومن المرتكزات الاساسية لنجاح منافسات الدوري الممتاز، لذا كان من الواجب تأمين أجورهم المالية رغم التأخير الذي كان خارجاً عن إرادتنا".واختتمَ بنيان، حديثه بالقول: "نقدم شكرنا وتقديرنا الى جميع الحكام، وذلك لجهودهم المضنية في إنجاح مسابقات الاتحاد، وإلى لجنة الحكام على اجتهادها ومثابرتها في دفع عجلة الدوري بجميع مسابقاته الى بر الأمان".