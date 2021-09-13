الكشف عن عرض تاريخي لمحمد صلاح

وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فمع قيام ليفربول بتجديد عقد كل من أليسون بيكر، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون، ألكسندر أرنولد، جورادن هيندرسون، فابينيو، هناك رغبة لتأمين باقي العناصر الأساسية في الفريق، بتجديد عقدي محمد صلاح وماني.وأضافت الصحيفة، أن الريدز يستعدون لتقديم عرض لماني بنفس قيمة راتب فيرجيل، الذي يتقاضى 220 ألف إسترليني في الأسبوع.أما بالنسبة لصلاح، فيستهدف ليفربول منحه أعلى راتب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بقيمة 500 ألف إسترليني في الأسبوع.