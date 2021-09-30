أبرز أرقام ليلة الأبطال.. ليفاندوفسكي التاريخي وكابوس برشلونة

سجلت مباريات أمسية الأربعاء 29 سبتمبر/أيلول، من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا العديد من الأرقام المثيرة والحقائق الصادمة خاصة لعشاق نادي برشلونة الإسباني الذي مني بهزيمة جديدة، في الوقت الذي واصل فيه النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي تألقه مع بايرن ميونيخ.

برشلونة يعيش كابوساً غير مسبوق في تاريخه

البداية من البرتغال وتحديدا من ملعب "دالوش" معقل نادي بنفيكا الذي استقبل برشلونة الإسباني الساعي إلى تحقيق فوزه الأول، بعد خسارة الجولة الأولى أمام بايرن ميونيخ بثلاثية نظيفة في كامب نو.

أرقام مرعبة لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

الأمور جاءت مغايرة لأمنيات عشاق العملاق الكتالوني الذي سقط سقوطاً حراً أمام النادي البرتغالي العريق والعنيد، فقد تلقت شباك مارك أنديه تير شتيغن ثلاثية جديدة ثبتت الفريق في ذيل ترتيب المجموعة الخامسة.

خسارة برشلونة للمباراة الثانية توالياً أوروبياً تحصل للمرة الثانية في تاريخ مشاركات الفريق في المسابقات الأوروبية، بعد الأولى في مسابقة كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1973/1972 أمام فريق برتغالي آخر هو بورتو.

خسارة اليوم هي الرابعة لبرشلونة في آخر 5 مباريات للنادي الكتالوني في دوري أبطال أوروبا، بواقع (4 خسائر وتعادل وهدفين فقط مقابل تلقيه 14 هدفاً).

ليفاندوفسكي يتحدى المستحيل

أما في ميونيخ فواصل المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي صناعة التاريخ مع بايرن ميونيخ، حيث وصل بثنائيته في مرمى دينامو كييف للهدف رقم 119 في آخر 100 مباراة مع الفريق.

رقم تاريخي لروبرت ليفاندوفسكي

كما دخل ليفاندوفسكي تاريخ المسابقة الأوروبية، إذ بات أول لاعب في التاريخ يفوز بـ 18 مباراة متتالية.

رقم أليغري المميز مع يوفنتوس

في تورينو استطاع يوفنتوس أن يهزم حامل اللقب تشيلسي بهدف نظيف، وحقق فوزه الثاني على التوالي في دوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه من دون أن تستقبل شباكه أي هدف، تلك المرات الأربع كانت اثنتان منها تحت قيادة المدرب ماسيلمليانو أليغري (هذا الموسم، وفي موسم 2019/2018).

أما تشيلسي فخسر المباراة الخامسة على التوالي أمام فريق إيطالي، حيث خسر أمام إنتر 2010/2009، ونابولي 2012/2011، وروما 2018/2017، وخسر أمام يوفنتوس مرتين 2013/2012 و2022/2021.