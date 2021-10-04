العراق يهزم فلسطين في بطولة غرب آسيا الأولمبية

حققَ منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، اليوم الاثنين، الفوز على منتخب فلسطين بهدفٍ من دون رد في افتتاح بطولة غرب آسيا لحساب المجموعة الثانية في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على ملعب استاد الامير محمد بن فهد في الدمام.







وسجلَ هدف منتخبنا الاولمبي لكرة القدم اللاعب حسن عبد الكريم بالدقيقة 80، بعد عرضية متقنة من اللاعب احمد مكنزي، ليتصدر منتخبنا الاولمبي مؤقتاً المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط.



وسيواجهُ منتخبنا الاولمبي في مباراته الثانية منتخب الامارات بعد غدٍ الاربعاء في المباراة التي ستقام على استاد الامير سعود بن جلوي بتمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ودخلَ منتخبنا الاولمبي مباراة فلسطين بتشكيلةٍ مؤلفةٍ من حسن احمد لحراسة المرمى، ومحمد الباقر كريم وحسن رائد (احمد حسن مكنزي) وعباس بديع ومنتظر عبد الامير ومصطفى وليد (حسن عبد الكريم) وصادق زامل (علي محسن) ومنتظر محمد جبر واحمد سرتيب وعمار غالب(حسين عمار) ووكاع رمضان (رضا فاضل).وسجلَ هدف منتخبنا الاولمبي لكرة القدم اللاعب حسن عبد الكريم بالدقيقة 80، بعد عرضية متقنة من اللاعب احمد مكنزي، ليتصدر منتخبنا الاولمبي مؤقتاً المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط.وسيواجهُ منتخبنا الاولمبي في مباراته الثانية منتخب الامارات بعد غدٍ الاربعاء في المباراة التي ستقام على استاد الامير سعود بن جلوي بتمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.