مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل الاسطورة ميسي

فجر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رغبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في العودة من جديد إلى ناديه السابق برشلونة.

وقال البرنامج، أن "مصدر من داخل نادي برشلونة، تحدث عن رغبة ميسي من العودة إلى الفريق من خلال إرساله عدد من الرسائل عبر تطبيق الوتسأب لإدارة الفريق الكتالوني، مثلما فعل النجم البرازيلي نيمار جونيور في الفترة الماضية".

ويعاني فريق برشلونة من نتائج كارثية يمر بها الفريق الكتالوني، مع بداية الموسم الجديد في منافسات الدوري الإسباني، وكذلك مسابقة دوري أبطال أوروبا والتي من المحتمل خروجه مبكرًا من البطولة بسبب النتائج السيئة التي يقدمها الفريق الكتالوني وتعرضه للخسارة مرتين أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني وفريق بنفيكا البرتغالي.