كل ما تريد معرفته عن القمة الاوروبية بين إيطاليا وإسبانيا اليوم

تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب "سان سيرو" لمتابعة اللقاء المرتقب بين منتخب إيطاليا وضيفه إسبانيا في نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة الأخرى في نصف النهائي غدا الخميس بين بلجيكا وفرنسا لتحديد طرفي المباراة النهائية التي تقام، يوم الأحد المقبل.



الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة التاسعة و45 دقيقة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية على ملعب ”سان سيرو“ في مدينة ميلانو الإيطالية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق عصام الشوالي

تقام المباراة في الساعة التاسعة و45 دقيقة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية على ملعب ”سان سيرو“ في مدينة ميلانو الإيطالية.وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق عصام الشوالي

مشوار الفريقين

تأهل منتخب إيطاليا متصدرا ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة بعدما حقق 3 انتصارات على حساب هولندا والبوسنة خارج أرضه وفاز على بولندا في ملعبه، بينما تعادل في 3 لقاءات مع البوسنة وهولندا على ملعبه ومع بولندا خارج الديار.

وسجل المنتخب الإيطالي 7 أهداف واستقبل هدفين فقط وهو صاحب أقوى دفاع في مرحلة المجموعات بالتصنيف الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وصعد منتخب إسبانيا متصدرا المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة بعدما حقق 3 انتصارات وتعادل مرتين وخسر في مباراة وحيدة.

وفاز منتخب إسبانيا على ألمانيا بنتيجة 6-0 وتعادلا في ألمانيا بنتيجة 1-1 وفاز على أوكرانيا بنتيجة 4-0 وخسر بنتيجة 1-0 وفاز على سويسرا بنتيجة 1-0 وتعادلا بنتيجة 1-1.



وسجل منتخب إسبانيا 13 هدفا واستقبل 3 أهداف في مرماه.



تاريخ المواجهات

يشهد التاريخ على العديد من المواجهات بين منتخبي إيطاليا وإسبانيا والتي بدأت في أولمبياد 1920 وفاز منتخب إسبانيا بنتيجة 2-0 بينما كانت آخر مواجهة في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية يوم الـ6 من يوليو الماضي وفاز بها منتخب إيطاليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

وتقابل المنتخبان في أولمبياد 1924 وفاز المنتخب الإيطالي بنتيجة 1-0 كما تقابلا في أولمبياد 1928 وتعادلا في ربع النهائي بنتيجة 1-1 وأعيدت المباراة ففاز منتخب إيطاليا بنتيجة 7-1 وتكرر السيناريو ذاته في كأس العالم 1934 في ربع النهائي وتعادلا بنتيجة 1-1 وأعيدت المباراة وفاز منتخب إيطاليا بنتيجة 1-0.

وتعادل المنتخبان دون أهداف في أمم أوروبا 1980 ثم فاز منتخب إيطاليا بنتيجة 1-0 في أمم أوروبا 1988، وتفوق منتخب إيطاليا على إسبانيا في ربع نهائي مونديال 1994 وفاز الأزوري بنتيجة 2-1.

وتفوق منتخب إسبانيا في ربع نهائي بطولة الأمم الأوروبية عام 2008 بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل دون أهداف، وتقابل المنتخبان في يورو 2012 وتعادلا بنتيجة 1-1 في دور المجموعات ثم فاز منتخب إسبانيا بنتيجة 4-0 في اللقاء النهائي.

وفاز منتخب إسبانيا على إيطاليا بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس القارات 2013 ثم تقابل المنتخبان في ثمن نهائي يورو 2016 وفاز المنتخب الإيطالي بنتيجة 2-0 ثم تقابلا في تصفيات كأس العالم 2018 وتعادلا بنتيجة 1-1 ثم فاز منتخب إسبانيا بنتيجة 3-0 قبل مواجهة نصف نهائي اليورو.





أسلحة إيطاليا

يدخل منتخب إيطاليا المواجهة باحثا عن تكرار تفوقه في نصف نهائي اليورو والتأهل للمباراة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وقال روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة إن الأزوري سيلعب من أجل تحقيق الفوز، موضحا أن المنتخب الإيطالي لا يلعب تحت ضغوط كما يتصور البعض بسبب عدم خسارته منذ فترة طويلة.

وأشار إلى أن كل ما يريده المنتخب الإيطالي تحقيق الفوز والتأهل إلى اللقاء النهائي موضحا أنها بطولة مهمة وتقام بعد نهاية بطولة أخرى مهمة وهي كأس الأمم الأوروبية.

ويغيب عن منتخب إيطاليا الثنائي تشيرو إيمبولي وأندريا بيلوتي بجانب ماتيو بيسينا وليوناردو سبينازولا وجايتانو كاستروفيلي.. ويعتمد الأزوري على طريقة 4-3-3 بوجود حارس المرمى جيانلويجي دوناروما وأمامه رباعي خط الدفاع جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي وجيوفاني دي لورينزو وإيميرسون.

ويقود خط الوسط جورجينهو وبجواره ماركو فيراتي ونيكولو باريلا، بينما يقود الهجوم لورينزو إنسيني وفيدريكو كييزا ولورينزو بيليغريني.



أوراق إسبانيا

يتطلع المنتخب الإسباني للثأر من هزيمته أمام إيطاليا ورد الدين للأزوري بعدما تبخرت أحلامه في استعادة لقب اليورو أمام المنتخب الإيطالي.

واعترف المدرب لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا في المؤتمر الصحفي بأن منتخب إيطاليا أقوى منتخب حاليا في أوروبا وأحد أهم منتخبات العالم، مؤكدا أن مانشيني مدرب كبير ولديه أسلوب تكتيكي مميز.

وأوضح أن الغيابات ستلقي بظلالها على منتخب إسبانيا خاصة أن هناك العديد من اللاعبين لن يلحقوا بالمباراة ولكنه سيتعامل بشكل واقعي.

ويغيب عن منتخب إسبانيا سيرجيو راموس وبيدري وداني كارفخال وماركوس يورينتي وجوردي ألبا وخوسيه جايا وراؤول ألبيول وكارلوس سولير وسيرجيو كاناليس

وبرايس مينديز وألفارو موراتا وجيرارد مورينو.

ويعتمد منتخب إسبانيا على طريقة 4-3-3 بتشكيلة تضم أوناي سيمون لحراسة المرمى وإيمريك لابورت وباو توريس وسيزار أزابيلكويتا وسيرجيو ريغيليون في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط سيرجيو بوسكيتس وبجواره كوكي وميكيل ميرينو مع ثلاثي الهجوم بابلو سارابيا وفران توريس وميكيل أويارازبال.