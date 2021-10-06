الاخضر السعودي يتغلب على المنتخب السوري في غرب اسيا تحت 23 عاما

ورغم الخسارة استمر المنتخب السوري بالصدارة بفارق الأهداف عن نظيره السعودي الذي تنتظره مباراة أمام البحرين يوم الجمعة المقبل.بدأ المنتخب السعودي ضاغطا بغية إحراز هدف مبكر بينما اعتمد السوريون على المرتدات وكانت أولى الفرص لنسور قاسيون عبر محمد رياحينه تصدى لها حارس الأخضر نواف العقيدي.ونجح خالد الغنام في الحصول على ضربة جزاء بعد فاصل مهاري تجاوز به الحارس عبد الرحمن البيطار ووضع الكرة في المرمى ليتصدى لها الليث علي بيده، فنال اللاعب السوري بطاقة الحمراء، بينما سجل عبد الله الحمدان الركلة بنجاح في الدقيقة 11.وفي الوقت بدل الضائع نجح البديل عبد الله رديف في إضافة الهدف الثاني للسعودية.