"فرانس فوتبول" تكشف عن حراس المرمى المرشحين لجائزة ياشين

كشفت مجلة "فرانس فوتبول"، اليوم الجمعة، عن قائمة تضم المرشحين للحصول على جائزة ياشين، لأفضل حارس مرمى في عام 2021.





"الإيطالي جيانلويجي دوناروما "باريس سان جيرمان"، البرازيلي إيدرسون "مانشستر سيتي"، الدنماركي كاسبر شمايكل "ليستر سيتي"، السنغالي إدوارد ميندي "تشيلسي" والبلجيكي تيبوا كورتوا "ريال مدريد".



وكان في القائمة أيضًا كلا من الكوستاريكي كيلور نافاس "باريس سان جيرمان"، الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز "أستون فيلا"، الألماني مانويل نوير "بايرن ميونخ"، السلوفيني يان أوبلاك "أتلتيكو مدريد" ومواطنه سمير هاندانوفيتش "إنتر ميلان".

ونشرت المجلة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأسماء المرشحة للفوز بالجائزة، وجاءت أسمائهم كالتالي:-"الإيطالي جيانلويجي دوناروما "باريس سان جيرمان"، البرازيلي إيدرسون "مانشستر سيتي"، الدنماركي كاسبر شمايكل "ليستر سيتي"، السنغالي إدوارد ميندي "تشيلسي" والبلجيكي تيبوا كورتوا "ريال مدريد".وكان في القائمة أيضًا كلا من الكوستاريكي كيلور نافاس "باريس سان جيرمان"، الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز "أستون فيلا"، الألماني مانويل نوير "بايرن ميونخ"، السلوفيني يان أوبلاك "أتلتيكو مدريد" ومواطنه سمير هاندانوفيتش "إنتر ميلان".