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قائد اسود الرافدين: عازمون على تحقيق الفوز أمام الإمارات

رياضة

2021-10-11 | 12:50
قائد اسود الرافدين: عازمون على تحقيق الفوز أمام الإمارات
2,754 مشاهدة

أكدَ لاعبُ منتخبنا الوطنيّ ، علاء عبد الزهرة،اليوم الاثنين، أن مباراة يوم غدٍ الثلاثاء امام منتخب الإمارات ضمن التصفياتِ الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022 لن تكون سهلةً، مؤكداً جاهزية منتخبنا الوطني على تحقيق نتيجةٍ جيدةٍ.

وقالَ عبد الزهرة، في المؤتمر الصحفي لمباراة الإمارات: "عازمون على تحقيق نتيجةٍ ايجابيةٍ في هذه المباراةِ وتصحيح المسار.. نعلمُ جيداً أن الجمهور الكريم كان يتأمل عندما لا نحقق الفوزَ، وعلينا أن نظهر بشكلٍ أفضل في المباريات المقبلة، ونحن كلاعبين كلنا ثقة بأن تكون هذه المباراة بوابةَ العودة الى الانتصاراتِ وتقديم المستوى المميز".

وأضافَ "نمتلك مدرباً خبيراً، وهو إضافةٌ كبيرةٌ للمنتخب الوطنيّ، وأكيد ستكون له بصمة في سبيلِ عودة المنتخبِ إلى الطريق الصحيح والمنافسة في المجموعة.. مجموعتنا الى الآن غير محسومةٍ، وسنواصلُ العملَ من أجل خطفِ بطاقة التأهل الى المونديال".
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