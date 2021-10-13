رسميا.. رابطة الاندية الفرنسية تقلص عدد اندية الدرجة الاولى

وقالت الرابطة في بيان رسمي أن "هناك 4 أندية ستهبط من الدوري الفرنسي بنهاية الموسم المقبل 2023/2022".وأضافت انه "نتيجة لذلك، سيتم صعود فريقين فقط من دوري الدرجة الثانية في نهاية الموسم المقبل".من جانبها، ذكرت شبكة راديو "مونت كارلو" أنه خلال اجتماع الجمعية العمومية في تموز الماضي، اعترض نادي ميتز فقط ضد مقترح تقليص عدد أندية الدوري".كما أوضحت الرابطة أن "تقليص عدد أندية الدوري الفرنسي جزء من إصلاح أوسع لبطولتي الدرجة الأولى والثانية قبل الدورة التالية لحقوق البث بدءًا من عام 2024".